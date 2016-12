Hazard met serieuze kater op het veld... en hij scoorde een hattrick

Foto: © youtube

Eden Hazard eet wel eens graag een hamburger. De wereldster is een simpele jongen gebleven en verschijnt eigenlijk nooit in de tabloids. En niets is hem vreemd van het normale leven... Ook niet eens halfdronken op een wedstrijd aankomen.

Dat vertelt Rio Mavuba, die bij Lille nog een ploegmaat van hem was. In het seizoen 2011-2012 was Lille al zeker van de derde plaats op één speeldag van het einde. Voor de laatste competitiewedstrijd gingen een hoop spelers eens de bloemetjes buitenzetten. En daarbij overdreef Hazard blijkbaar wel.

Volgens Mavuba, die zijn verklaring deed in de Franse sportshow 'Le Vestiaire', verscheen Hazard de dag erna met een serieuze kater op het veld. Lille won de wedstrijd wel met 4-1 en Hazard scoorde zowaar een hattrick. Het seizoen erna vertrok hij naar Chelsea, maar het verhaal doet nog steeds jaarlijks de ronde in de kleedkamer van de Franse club.