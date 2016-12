VIDEO: Dembélé beeldt Harry Potter uit, maar niemand heeft het door

Bij Tottenham Hotspur lijkt het wel een leuke boel, zo met Kerst. De spelers gingen al voor het goeie doel darts spelen en nu waagde Dembélé zich zelfs aan 'charades'.

Daarbij moet je zaken uitbeelden waarbij de anderen het moeten raden. Moussa Dembélé kreeg onder meer Jurassic Parc en Harry Potter voor de kiezen. Vooral hoe hij die laatste uitbeeldde, was grappig om zien.

Verder werd er dus ook darts gespeeld voor het goeie doel. De spelers moesten hun rugnummer raken om op die manier iets te schenken. En Michel Vorm? Die kan na zijn carrière meteen de dartswereld in. Hij raakte meteen zijn nummer 13. Bekijk hieronder de filmpjes. Opgelet, het laden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

🎄🎁 Danny Rose and Michel Vorm were next to take on the #WHDarts challenge and hit their squad numbers for charity, can they do it? 🎄🎁 pic.twitter.com/bNOD4XWLdC