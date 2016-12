Vijfde seizoen bij Antwerp kan na vier maanden blessureleed eindelijk beginnen voor Joren Dom: "De laatste weken kreeg ik het bijzonder moeilijk"

Na een kleine vier maanden van blessureleed vierde Joren Dom kort voor de winterstop zijn rentree bij Royal Antwerp FC. Voor de routinier van de Bosuil waren het moeilijke weken.

Aanvankelijk dacht men dat een vleeswonde in de knie Dom, parten speelde. Maar uiteindelijk bleek dan toch dat het kraakbeen werd geraakt. Gevolg: een operatie en net geen vier maanden uit roulatie. Een harde diagnose voor de verdediger die de jongste twee seizoenen nagenoeg alles speelde bij de Great Old.

In het verleden heb ik wel al eens een zware knieblessure gehad. Ik wist dus wat het inhield", vertelt Dom, net terug van enkele dagen in Spanje, bij Voetbalkrant.com. "Maar die routine van naar een match toe te leven begon ik hoe langer hoe meer te missen."

Ik pikte alle matchen en één training per week mee om bij de club betrokken te blijven - Joren Dom

"Ik probeerde wel bij de club betrokken te blijven door minstens één training per week te volgen en elke wedstrijd te gaan kijken. Maar hoe langer die inactiviteit duurde, hoe moeilijker ik het kreeg. Net omdat ik de ploeg niet kon helpen."

Ondertussen speelde Dom weer de volle 90 minuten tegen Tubeke en Lommel United. En voelt hij zich klaar om Antwerp mee aan de tweede periodetitel te helpen. "Ik heb tijdens de revalidatie misschien wel de meeste uren van iedereen geklopt. Ik ben volledig genezen. De dokters verzekerden me dat mijn knie weer 100 procent in orde is."