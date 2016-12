Fantastische fans stuwen verrassing naar play-off 1: "Zij zijn het allerbelangrijkste binnen deze club"

Foto: © photonews

Play-off 1? Het blijft een droom voor de fans van KV Mechelen, die al zeven jaar in het inferno van play-off 2 moeten komen kijken naar soms overbodige wedstrijden. Maar dit seizoen kan het misschien wel, met dank ook aan die fantastische fans.

"Elke match is belangrijk. Als we het zo kunnen volhouden, dan zijn we misschien inderdaad bezig aan iets moois. Maar ik ga geen uitspraken doen over waar we kunnen uitkomen. Het kan nu, het kan ook later eens zijn", begon Aleksander Bjelia aan zijn betoog na de overwinning tegen Charleroi.

Daarbij vergat hij de supporters allerminst: "De fans spelen een belangrijke rol. Zeker thuis geven ze ons het gevoel dat we veel kunnen. Zij zijn misschien wel het allerbelangrijkste binnen de club, belangrijker dan het individu. Ik hoef niet belangrijk te zijn, de ploeg moet dat zijn."

De droom van de fans is ook onze droom

Mats Rits pikte meteen in: "We hadden toch wel het gevoel dat we nog gingen winnen. We waren er op zich wel gerust in tegen Charleroi. De steun van de fans was op dat gebied ook wel waanzinnig, goed voor het vertrouwen."

Het slotwoord is voor coach Yannick Ferrera: "We beleven momenteel een droom. De droom van de fans is de onze. We moeten de voetjes op de grond houden, maar elke overwinning is belangrijk. Tegen Charleroi waren de fans uniek en geweldig op dreef. Zij geven ons kracht!"

Een kleine compilatie van de geweldige sfeer tijdens KV Mechelen - Charleroi? Hier! Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.