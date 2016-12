Leye heeft opvallende raad voor ploegmaat: "Hij moet vertrekken"

Foto: © photonews

Soualiho Meïté is één van de revelaties van het seizoen. De middenvelder van Zulte Waregem maakt op iedereen indruk, ook op zijn ploegmaats. Mbaye Leye raadt hem zelfs aan om eind dit seizoen een stap hogerop te zetten.

Leye zet Meïté dan ook op een hoog schavotje. “Ik heb met spelers als Axel Witsel, Steven Defour, Thorgan Hazard en Sven Kums gevoetbald. Geloof het of niet, maar ‘Sou’ maakt deel uit van dat lijstje unieke talenten. Mocht hij bij Anderlecht of Club voetballen, dan zou hij de Gouden Schoen winnen. Hij heeft alles om mee te draaien in de grootste competities", zegt Leye in HLN.

Al moet hij de nonchalance nog uit zijn spel bannen. “Soms gaat het te makkelijk voor hem en dan is het aan mij om hem wakker te schudden. Ik probeer hem te prikkelen. ‘Tielemans en Dendoncker zijn beter dan jou’, zei ik hem voor de match tegen Anderlecht.Het werd zijn beste wedstrijd van het seizoen. Ik beschouw ‘Sou’ als een kleine broer, ik ben blij dat ik kan bijdragen aan zijn ontwikkeling.”

En hij heeft dan ook een vreemde raad voor hem: hij moet andere oorden opzoeken. "Misschien ben ik nu te open, maar hij heeft niks meer te leren in België. Hopelijk blijft hij nog minstens zes maanden bij ons. Nadien wens ik ‘Sou’ een mooie transfer naar het buitenland.”