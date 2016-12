Transfer is de exponent van de ramkoers tussen Maes en bestuur: "Is hij wel gemaakt voor Belgische competitie?"

Wilfred Ndidi is op weg naar Leicester City. Tegen Zulte Waregem werd al duidelijk hoe zwaar de middenvelder zal worden gemist. De nieuwkomer is er al bijna, maar ook dat is eigenlijk een doorn in het oog van Peter Maes.

Sander Berge wordt dan wel gezien als het nieuwste wonderkind uit Noorwegen, de 18-jarige defensieve middenvelder lijkt niet meteen het profiel te zijn waar Peter Maes op had gehoopt.

Die wilde iets meer ervaring op zijn middenveld krijgen, terwijl hij nu opnieuw met een jonkie aan de slag moet. Heynen liet tegen Essevee zien dat hij alleen alvast niet opgewassen was tegen Meïté en Lerager. "We hebben het goed in blok opgevangen, ik kan geen twee behoeders voor de verdediging zetten", aldus Peter Maes daarover.

Dus moet er 1 iemand komen die het allemaal kan oplossen. De grote, ranke middenvelder van Valerenga? "Ik weet niet of hij klaar is voor de Belgische competitie", geeft David Brocken aan in Belang van Limburg. "Het zal een serieuze uitdaging zijn voor hem, met al de bikkelharde duels."

Slotsom: Berge zal tijd moeten krijgen om zijn potentieel te laten zien. "Ik hoop dat Genk hem de tijd zal gunnen." Maar: met oog op het toch nog halen van play-off 1 is er in het voorjaar van 2017 absoluut geen tijd te verliezen voor Peter Maes en zijn troepen. Het wordt balanceren op een dunne koord, dat er al over een opvolger wordt gespeculeerd helpt ook allerminst ...