Transfergeruchten 24/12: Karelis, Ndidi en opvolger, 90 miljoen voor Kroos, Deschacht, Oulare, Kalinic, ...

Vanaf 1 januari barst het transfergeweld opnieuw los. In de eerste maand van het volgende jaar krijgen de clubs de tijd om bij te sturen waar nodig en versterking in huis te halen. In Europa worden de verlanglijstjes van onder het stof gehaald en wij zetten de belangrijkste geruchten op een rijtje.

Toni Kroos zou de opvolger van Pirlo bij Juventus moeten worden. Hij moet dan wel niet minder dan 90 miljoen euro kosten.

Anderlecht lijkt Lovre Kalinic te duur te vinden, waardoor Gent eens te meer in de running lijkt.

Olivier Deschacht naar Zulte Waregem? Het ziet er naar uit dat ze bij paars-wit een poging gaan doen om de plooien toch nog glad te strijken. Een mogelijk contract van 2,5 jaar ligt dan weer klaar bij Essevee, maar gratis mag hij niet weg.