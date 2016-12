Danijel Milicevic verrast over zijn virtuele zelf: "Is het omdat ik scoorde in de Champions League?"

Onze eersteklassers genieten weldra van enkele dagen vakantie gevolgd door een winterstage. En dus zullen veel spelers de komende weken naar de spelconsole en de bijhorende FIFA 17-game grijpen.

Heel wat voetballers zijn immers fan van het populaire voetbalspel, hoe zou je zelf zijn. Wij vroegen ons af of ze wel tevreden zijn met de manier waarop ze voorgesteld worden in het spel. Danijel Milicevic, de beste vrijschopnemer in België volgens FIFA, mag de spits afbijten.

Zoals je rechts kan zien heeft hij een mooie beoordeling van 83 wanneer het op trappen van stilliggende ballen aankomt. Daarmee laat hij Bailey en Kosanovic respectievelijk twee en drie punten achter zich. Terecht, Danijel? "Uiteraard is het goed, héél goed zelfs, misschien is het omdat ik in de Champions League en Europa League al kon scoren", lacht de middenvelder van AA Gent.

Mitrovic is écht goed, daar speel ik vaak thuis tegen -Danijel Milicevic

Verder vindt hij dat een paar spelers maar karig bedeeld zijn. "Ik denk dat bijvoorbeeld Ayanda Patosi wel wat meer zou mogen krijgen voor zijn vrije trappen. Ook Stef Peeters vind ik een beetje te laag ingeschat. Dat Kosanovic zo hoog staat, is terecht, hij is écht goed."

Bij de andere stats valt Milicevic meteen iets op. "Ah, ik ben niet agressief! Bij het tackelen ben ik echt niet goed en in dekking ook niet. Het klopt dus wel." Zelf speelt hij ook af en toe. "Ik speel tegen Mitrovic, hij is écht goed. Tegen Neto en Dejaegere speelde ik nog niet. Misschien moeten we eens een tornooi houden."

Bekijk hieronder de volledige statistieken van Danijel Milicevic op FIFA 17. Waar schiet hij nog tekort?

Hieronder kan u de beste vrijschopnemers uit de Jupiler Pro League terugvinden.