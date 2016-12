Wat een ideetje voor onder de kerstboom: het waanzinnige boek van Thomas Dekker!

Omdat we als voetbalfans ook de koers smaken, even dit.Thomas Dekker gold ooit als één van de grootste talenten, maar ging ten onder aan doping, vrouwen en drugs. De Nederlander schreef het samen met Thijs Zonneveld van zich af in een biografie. En daar kan u een van de 5 boeken van winnen!

Hij was de kamergenoot van Michael Boogerd, dé ster van het Nederlandse wielrennen op dat moment. Het Algemeen Dagblad kon een voorpublicatie inkijken en daarin staat haarfijn het dopinggebruik van Boogerd in de Tour uitgelegd.

“Michael vertelt me dat hij de laatste paar jaar bloedzakken gebruikte bij een Oostenrijkse bloedbank en een atletenmanager die Stefan Matschiner heet. Die heeft simpelweg de inboedel van Humanplasma overgekocht en een cursusje bloed prikken gedaan. Michael Rasmussen is ook klant bij hem.”

