Ferrera wordt soms gek van Verdier: "Hij zei het in ons eerste gesprek: 'Ik kan geen 90 minuten geconcentreerd blijven'"

Yannick Ferrera staat met KV Mechelen in de top zes en daar wil hij blijven. Maar zonder druk op zijn spelersgroep te leggen, want daar zitten nogal wat speciale karakters tussen. Nicolas Verdier bijvoorbeeld, de spits waarvan je nooit kan zeggen of hij er zal staan of niet.

Verdier heeft nogal een speciale manier van voetballen. Geniaal bij momenten, nonchalant op andere. "Om gek van te worden", lacht Yannick Ferrera in HLN. "Verdier kan op tien minuten tijd alle emoties tonen: boos, blij, treurig... Hij kan woedend zijn omdat ik hem vervang en even later opspringen als een blij kind omdat we scoren. Daarom zeg ik ook: Verdier is nooit een probleem in de kleedkamer. Ik mag bijzonder hard voor hem zijn en toch zal hij keihard blijven werken."

Maar Verdier heeft ook gebreken. "Hij kan geen negentig minuten geconcentreerd blijven. Hij zie dat zelf in ons eerste gesprek: 'Ik heb momenten in een wedstrijd waarbij ik ergens anders zit.' Jammer, want voorts heeft hij diepgang, snelheid, een goede traptechniek... Een gebrek aan vista? Hij ziet de oplossing, hoor, maar op één of andere nonchalante manier doet hij het toch op zijn manier. Het maakt dat je hem heel moeilijk kunt inpassen in een defensief plan. Maar voor KV Mechelen is hij van goudwaarde."