Ancelotti doet gewaagde voorspelling: "Die twee spelers kunnen de opvolgers van Messi en Ronaldo worden"

De voetballiefhebbers die deze generatie voetballers mogen aanschouwen, moéten wel tevreden zijn. Met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi lopen er twee van de beste spelers ooit rond op de Europese velden. Maar... Stilaan moet er aan de opvolging worden gedacht.

Ronaldo is 31, Messi 29. Het hoeft dan ook geen betoog dat beide heren over enkele jaren hun schoenen aan de haak zullen hangen. Rest er ons één vraag: wie zal de toppers in godsnaam opvolgen? Volgens Carlo Ancelotti hoeven we ons echter geen zorgen te maken.

De huidige trainer van Bayern München ziet twee spelers in staat om in de voetsporen van Ronaldo en Messi te treden: Paulo Dybala en Neymar.

"Dybala kan geschiedenis schrijven" - Carlo Ancelotti

Neymar laat al een tijdje zien dat hij heel erg veel in zijn mars heeft, terwijl Dybala nog net iets meer de coming man is. “Dybala kan de komende tien jaar geschiedenis schrijven bij Juventus”, aldus Ancelotti

“Dybala… Die jongen is uniek en je kan hem niet vergelijken met een andere actieve speler. Volgens mij kunnen Dybala en Neymar de opvolgers van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo worden”, besluit Ancelotti.