Lampard heeft schoenen nog niet definitief opgeborgen en droomt luidop over terugkeer naar Chelsea

Foto: © Photonews

Frank Lampard (38) is sinds kort een vrij man. De middenvelder vertrok onlangs bij het Amerikaanse New York City en zit momenteel nog zonder club. Lampard werd de voorbije weken al in verband gebracht met een terugkeer naar 'zijn' Chelsea.

In een gesprek met Sky Sports sprak Lampard openlijk over een mogelijke terugkeer naar Stamford Bridge. “Ik maak me geen zorgen omtrent het einde van mijn spelerscarrière. Het is niet dat ik mezelf de vraag stel En wat gaat er nu gebeuren? Ik zie wel wat er op me afkomt.”

“Het spreekt voor zich dat ik graag opnieuw bij Chelsea aan de slag zou willen gaan. Maar het werkt nu eenmaal niet altijd op die manier, hé. Ik maak van de kerstperiode gebruik om van mijn familie, enkele biertjes en wat extra kalkoen te genieten.”

"In januari zal ik de knoop doorhakken" - Frank Lampard

“In januari zal ik de knoop doorhakken. Mijn carrière als speler vervolgen – ik heb enkele opties – of mijn schoenen definitief aan de haak hangen en me op iets anders richten.”