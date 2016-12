Anderlecht-verdediger doet bijzonder straf verhaal uit de doeken waarmee hij aangeeft niet snel van iets onder de indruk te zijn

Bij Anderlecht heerst dit seizoen Kara Mbodj in de paars-witte achterhoede. De Senegalees is van geen kleintje vervaard, maar wat hij ooit in Afrika meemaakte...

Kara herinnert zich een kwalificatieduel voor de Afrika Cup tegen Ivoorkust in 2012 nog heel goed. Na een 2-0-nederlaag in de heenmatch, scoorde Didier Drogba ook in de return snel twee keer.

"Het publiek begon zich te roeren. Plots zag ik kasseien door de lucht vliegen en stond een deel van het veld in brand", weet Kara in Sport/Voetbalmagazine nog goed. "Op politiebevel zijn we samen met de spelers van Ivoorkust in de middencirkel gaan staan, om ons beter te beschermen tegen de menigte."

Bestelwagens zonder ramen

"Met van die kleine bestelwagens zonder ramen zijn we uit het stadion kunnen wegglippen. Toch heb ik nooit voor mijn leven gevreesd. Om maar te zeggen dat ik niet snel van iets onder de indruk ben", besluit Kara.