Wederhelft van Dries Mertens pronkt op sociale media met leuk kerstcadeautje

Dries Mertens verkeert momenteel in de vorm van zijn leven. Zijn statistieken van de laatste weken in de Serie A spreken boekdelen. Maar in deze periode was het natuurlijk ook tijd voor een kerstfeest en cadeautjes.

Dries Mertens is al jaar en dag samen met Katrin Kerkhofs, bekend van onder meer het programma 'Duivelse Vrouwen'. Vrouwlief vierde gisteren, zoals zoveel voetballers, kerst met familie

Op sociale media pronkte ze alvast met een opmerkelijk cadeautje en gsm-hoesje met volgende boodschap: 'All I want for Christmas is Dries Mertens'. Een hoesje waar wellicht heel veel vrouwen jaloers op zullen zijn...