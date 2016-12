Minister van Justitie Koen Geens met een kloppend hart voor Beerschot, Anderlecht én de Rode Duivels: "Ik ben geen uitgekookte tacticus, maar als ik de Rode Duivels trainde op het EK..."

Foto: © photonews

Koen Geens zette twee weken geleden zijn krabbel onder een intentieverklaring voor de oprichting van een Nationaal Platform om matchfixing in de sportwereld aan te pakken. De minister van Justitie blijkt een enorme voetballiefhebber te zijn.

"Ik ga al van mijn acht jaar naar het voetbal kijken", vertelt hij in gesprek met Voetbalkrant.com. "Ik was een hevige Beerschot-supporter, tot ik op mijn twintigste naar Leuven verhuisde. Sindsdien ben ik een redelijke Anderlecht-fan. En ga ik ook af en toe naar OHL zien."

Als ik de trainer was geweest, hadden we van Italië gewonnen - Koen Geens

De CD&V-minister maakte glorieuze tijden mee. "Ik herinner me nog de mannen uit de jaren '60 en '70. Puis, Van Himst, ... die dan tegen mijn Beerschot-idolen speelden. We wonnen altijd met 2-0 of 3-0. Dat zijn mooie herinneringen."

Ook op het afgelopen EK in Frankrijk was Geens aanwezig. "Ik ben naar België-Italië gaan zien in Lyon. Dat was een bittere ontgoocheling, want ik wist dat ze veel beter konden. Ik ben enorm geëngageerd. Als ik de trainer was geweest, hadden we gewonnen. Ik vreet me op zulke momenten verschrikkelijk op."

Ik vind dat Jan Mulder de zaken veel te fel relativeert - Koen Geens

"Nu loopt het eindelijk beter. Met die spelers kunnen we gelijk wat winnen, als ze er samen voor willen gaan. Daar ben ik van overtuigd. Een ploeg op één lijn krijgen, is het liefste wat ik doe. Dat moet men ook bij de Rode Duivels trachten te bekomen."

"Of Roberto Martinez wat dat betreft mijn hulp mag vragen? Ik ben geen uitgekookte tacticus en ik vind dat Jan Mulder de zaken veel te fel relativeert. Voetbal is namelijk meer dan gewoon naar de goal stampen. Het is veel uitgekookter dan dat. Maar het menselijke aspect is héél belangrijk", besluit Geens.