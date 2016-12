Ook speler van Anderlecht krijgt monsterlijke update op FIFA 17

Foto: © Photonews

Het videospelletje FIFA is ook in België immens populair. Heel wat voetballiefhebbers brengen de nodige uren door met de controller van hun spelconsole in de hand. Wel, mogelijk wint FIFA 17 nog wat aan populariteit bij de supporters van RSC Anderlecht.

Leander Dendoncker kreeg namelijk een monsterlijke update in het speltype Ultimate Team. De middenvelder van Anderlecht maakte vorig weekend twee doelpunten in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen KAS Eupen. Iets wat bij de mensen van EA Sports niet onopgemerkt voorbij ging.

Op FIFA 17 kreeg Dendoncker promt een nieuwe algemene score van 81, maar liefst vijf eenheden beter dan zijn initiële score van 76. En zo lijkt het alleszins de moeite om Dendoncker eens een kans te geven in jouw team… Of niet?

In de voetsporen van... Vossen

