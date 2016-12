Standard-verdediger baalt na draw tegen Lokeren en weet wat er dinsdag te doen staat

Standard gaat dinsdag op bezoek bij STVV. Net zoals alle Standard-spelers was ook Konstantinos Laifis enorm ontgoocheld na het gelijkspel tegen Lokeren. De verdediger wilde liever niet spreken over de gelijkmaker, maar baalde vooral na het aantal gemiste kansen.

"Ik ben ontgoocheld, want voor mij voelt dit aan als een nederlaag", liet Laifis optekenen na de wedstrijd. "Lokeren stond goed georganiseerd te spelen. Maar het moeilijkste was al achter de rug toen we de openingstreffer gemaakt hadden, want we hadden alles onder controle in de eerste helft."

Bij de gelijkmaker zagen de Standard-spelers een fout op doelman Guillaume Hubert. Die werd (licht) gehinderd door Ingasson, waardoor Maric kon scoren. "De scheidsrechter heeft besloten niet te fluiten, dat is zijn beslissing", aldus Laifis. "Voor mij was er contact, maar niets aan te doen. De match had toen al beslist moeten zijn."

Tom De Sutter zat woensdag stevig in de greep van de Standard-verdediger

Dinsdag volgt er de verplaatsing naar Stayen. "Het zal moeilijk worden, maar we moeten daar winnen", beseft de Cyprioot. "Alle ploegen voor ons hebben drie punten gepakt, dus een zege is een must."