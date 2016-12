KBVB komt met droevig nieuws: allereerste bondsprocureur is niet meer

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft net op kerstdag droevig nieuws naar buiten gebracht. René Verstringhe, de eerste bondsprocureur ooit van de KBVB, is op 80-jarige leeftijd overleden.

"Met diepe droefheid vernamen we het overlijden van René Verstringhe, de allereerste Bondsprocureur van de KBVB", staat er te lezen op de site van de voetbalbond. "De Koninklijke Belgische Voetbalbond betuigt haar diepste medeleven aan zijn familie en kennissen."

René Verstringhe, zelf advocaat en doctor in de rechten, had sinds 1993 de leiding over het bondsparket van de KBVB. In 2011 gaf hij na 18 jaar trouwe dienst de fakkel door aan Marc Rubens. Verstringhe werd 80 jaar oud en kwam vooral in de media na het gokschandaal rond Zheyun Ye.