Speelt Mechele straks bij deze eersteklasser? "Interessant profiel"

Foto: © Photonews

Als iedereen fit is, is het bij Club Brugge drummen geblazen voor een basisplaats. Ook in het hart van de defensie beschikt Michel Preud'homme over heel wat mogelijkheden. Eén van de jongens die uit de boot dreigt te vallen, is Brandon Mechele.

Als Stefano Denswil, Benoit Poulain én Bjorn Engels fit zijn, is Mechele pas vierde keus voor een plaats centraal in de verdediging. Het is dan ook vrij normaal dat de het Brugse jeugdproduct in verband wordt gebracht met een winters vertrek.

In het verleden was er al eens interesse van Zulte Waregem, maar toen hield Club Brugge steeds het been stijf. Nu is het Moeskroen dat van plan lijkt om voor Mechele te gaan. In La Dernière Heure stopt manager Juri Selak de interesse niet onder stoelen of banken. “Mechele heeft een interessant profiel”, klinkt het.