STVV ging afgelopen zomer shoppen bij AA Gent en Anderlecht, maar hoe ver staan beide youngsters ondertussen

Foto: © photonews

Met Steve Ryckaert (19) en Samy Bourard plukte STVV deze zomer twee youngsters weg bij respectievelijk AA Gent en Anderlecht. Halverwege het seizoen hebben de Truiense fans van hen echter nog geen glimp opgevangen .

"Ryckaert werd naar Sint-Truiden gehaald met het oog op de toekomst", vertelt STVV-manager Philippe Bormans aan Voetbalkrant.com. "Hij zal zeker zijn kans nog krijgen."

"Bourard staat al een stap verder en kwam over van de B-kern van Anderlecht. Na een fysieke achterstand die hij moest wegwerken groeit hij stilaan toe naar zijn niveau."

Ook de komende mercato's willen de Kanaries jong Belgisch talent naar Stayen halen. "Het is de bedoeling dat we de Belgische markt in de gaten houden om jongens weg te plukken", gaat Bormans verder.

"Stef Peeters en Pieter Gerkens zijn daar mooie voorbeelden van. STVV is de ideale ploeg om door te groeien naar een hoger niveau. En hopelijk kunnen ook wij daarvan profiteren."

Ryckaert en Bourard tekenden bij STVV een contract tot medio 2018.