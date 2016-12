Geen kerstboodschap van 'Den Ouwen Timmy' Simons in een traditionele kerstpull, wél op deze manier!

Foto: © Photonews

De spelers uit onze hoogste klasse vieren Kerstmis met een dubbel gevoel, want maandag en dinsdag staat speeldag 21 op het menu. Toch is er tijd om even rond de kerstboom plaats te nemen.

Dat deed ook Timmy Simons. De aanvoerder van Club Brugge wenste zijn volgers op Twitter een prettige kerst in de drie landstalen en het Engels.

En het was niet de fraai versierde kerstboom op de achtergrond die de aandacht stal, wél de outfit van de Brugse kapitein. De middenvelder koos niet voor een traditionele kerstpull met sneeuwvlokken of een kerstman erop, maar voor eentje met de boodschap 'Den ouwen Timmy #40'.

Simons vierde eerder deze maand zijn 40ste verjaardag. Morgen geeft hij met blauw-zwart Moeskroen partij.