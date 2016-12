Volgens Meunier kunnen deze twee huidige Club Brugge-spelers mee bij PSG: "Iets in zijn spel dat me aantrekt" & "De mentaliteit van Blondel"

Foto: © photonews

Thomas Meunier speelt ondertussen al enkele maanden bij het grote Paris Saint-Germain. De 'kleine Belg' loopt er tussen enkele grote sterren, maar voelt zich duidelijk al in zijn sas in het sterrenensemble van de Franse topclub.

Vorig jaar speelde Meunier nog bij Club Brugge. Volgens de moderne rechtsback kunnen er nog twee spelers van blauw-zwart mee bij PSG. “Hans vanaken in topvorm kan hier mee”, opperde Meunier in Fan.

Zelfs al kreeg de huidige spelmaker van Club Brugge al eens het verwijt dat hij soms niet snel genoeg oogt voor de top. Maar die kritiek slaat volgens Meunier nergens op. “Verratti speelt soms ook in slow motion, waarbij hij zes keer de bal raakt, dribbelt, en het spel uitzet. Zonder versnelling. Zoals Hans. Ik heb een zwak voor Vanaken. Hij heeft iets in zijn spel dat me aantrekt.”

"Engels heeft de mentaliteit van Blondel als hij de bal wil afnemen" - Thomas Meunier

“Björn Engels kan hier ook spelen”, gaat Meunier verder. “Björn is zo’n verdediger die een schijnbeweging in de benen heeft en durft inschuiven. En hij heeft de mentaliteit van een Blondel als hij de bal wil afnemen.”