Kerstvoetbal leeft? Fans van Charleroi én Anderlecht hebben in de 12e minuut niet mis te verstane boodschap voor de kalendermakers

Foto: © Voetbalkrant.com

Sinds enkele jaren wordt er daags na Kerstmis gevoetbald in de Jupiler Pro League. Veel mensen hebben op tweede kerstdag immers vakantie, maar toch is niet iedereen opgezet met midweekvoetbal.

In de twaalfde minuut van het duel tussen Charleroi en Anderlecht rolden beide supporterskampen een boodschap open die niet mis te verstaan was.

"De veranderende uren maken het voetbal kapot", klonk het bij de aanhang van paars-wit. "De twaalfde man heeft ook een agenda", wilden dan de Zebra's dan weer duidelijk maken.

Niet voor het eerst protest

Voetbal door de week of in de kerstperiode, het blijft een moeilijke zaak. Tijdens de midweekspeeldag van 26 oktober volgde in de 12e minuut al massaal protest op de Belgische velden. (Lees HIER verder)