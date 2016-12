OFFICIEEL: Antwerp plukt ex-speler Beerschot weg bij Cercle

Foto: © photonews

Antwerp blijft niet bij de pakken zitten. Het haalt een sterke middenvelder weg bij reeksgenoot Cercle Brugge. Faris Haroun maakt op 1 januari de overstap.

Dat maakte Cercle Brugge bekend in een persbericht. "Royal Football Club Antwerp kwam tijdens de kerstdagen met een 'offer we couldn't refuse' voor Faris Haroun. Faris beëindigt bijgevolg zijn contract bij Cercle vanaf 1 januari."

Offer we couldn't refuse

"Ook Faris was vragende partij om hierop in te gaan. We wensen onze kapitein succes bij zijn nieuwe werkgever." Met het geld dat Cercle Brugge voor Haroun vangt, zal het gerichte versterkingen aantrekken, stelt de Vereniging gerust.

"Inmiddels heeft onze sportieve staf haar huiswerk klaar en zullen we met het vrijgekomen budget de nodige versterkingen binnenhalen om in de resterende 8 wedstrijden de top4 veilig te stellen." Haroun speelde bij, toen nog, Germinal Beerschot. De transfer zal dus gevoelig liggen in Antwerpen.