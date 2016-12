Zaalvoetballegende met mooi initiatief op Soccer Trophy: "Ook alleen moet je kunnen deelnemen"

Foto: © SDG

De Soccer Trophy in Antwerpen is een leuk tornooi om met vrienden of ploegmaats aan deel te nemen, maar wat als je geen ploeg hebt? Ook dan is het mogelijk.

Voor het eerst is er immers een initiatiedag. Daarin kunnen spelers die nog geen team hebben proeven van het zaalvoetbal mét boarding op de mooie pleintjes in de Parkloods. Het is een initiatief van FT Antwerpen samen met jongerenwerking Kras.

"We willen individuele sporters niet teleurstellen", aldus Jan Baele van Sportizon. Daarom hebben we samengezeten met Kras en FT Antwerpen. Op maandag 2 januari is er een initiatiedag. zo kunnen 350 kinderen toch deelnemen."

Bedoeling dat ze daarna de weg naar het hoofdtornooi vinden -Karim Bachar

Een mooi initiatief. "Het is belangrijk dat je alleen ook kan deelnemen", aldus zaalvoetballegende Karim Bachar. "De bedoeling is dat ze na die tweede januari ook de weg vinden naar een ploeg en het hoofdtornooi van de Soccer Trophy."