Spits De Bruyne sluit boxing day af op plaats twee na ruime zege

Foto: © photonews

Manchester City heeft net als Chelsea, Arsenal en Manchester United z'n werk gedaan op Boxing Day. Het won met 0-3 bij Hull City met Kevin De Bruyne in de spits.

Dat was te verwachten, wegens schorsing was Sergio Agüero immers niet inzetbaar. Toen Iheanacho Nolito kwam vervangen nam die de rol van onze landgenoot over. De Nigeriaan maakte de 0-2 nadat Touré halfweg de tweede helft de Citizens op voorsprong bracht van de stip.

De twaalfde zege van het seizoen werd het voor City, maar in de eerste helft had het toch problemen om de openingen te forceren, dat ondanks heel wat balbezit. Na de 0-2 was de veer gebroken bij Mbokani en co.

Tegen de laatste uit de stand verwacht je echter meer van City, dat wel nog een derde doelpunt wist te scoren dankzij een own-goal van Davies. Het sluit Boxing Day af op de tweede plaats op zeven punten van leider Chelsea.