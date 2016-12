KRC Genk Ladies doen mee aan prestigieus internationaal toernooi

Foto: © Jill Delsaux

De vrouwen van Anderlecht speelden afgelopen jaar een internationaal indoortoernooi in Duitsland, begin 2017 is het de beurt aan de KRC Genk Ladies. De tegenstand is niet min!

Weltklasse 2016. Aan dat toernooi deden de dames van Anderlecht mee in het Duitse Jöllenbeck. Paars-wit werd ingedeeld in een groep met Essen, Hjorring en Werder Bremen en eindigde uiteindelijk 5e in het toernooi.

Op 14 en 15 januari 2017 is het aan Genk om zich te meten met enkele mooie clubs uit het buitenland. De Limburgse vrouwen zijn ingedeeld in groep A, bij Potsdam, Leverkusen en Hjorring.

Uiteindelijk wordt er ook op zondag nog gevoetbald, tot iedereen een plaats heeft tussen 1 en 8. Benieuwd of Genk beter kan doen dan paars-wit vorig jaar.