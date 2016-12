KRC Genk Ladies verlengen titel in eigen huis

Foto: © Jill Delsaux

De Genk Ladies mogen een nieuwe prijs toevoegen aan de prijzenkast. In eigen huis wonnen ze opnieuw het Indoortoernooi.

De KRC Genk Ladies kwamen in eigen huis uit tegen Moldavo, OH Leuven en Anderlecht. Na een spannende groepsfase werd de finale uiteindelijk gespeeld tegen OH Leuven.

De Limburgers en de Brabanders maakten er een leuke en spannende strijd van, maar uiteindelijk was het toch Genk dat aan het langste eind trok.

In de namiddag was er ook al een toernooi voor nationale en provinciale teams, dinsdag komt de jeugd nog in actie in Genk. Ook dan staan er dus nog leuke wedstrijden op het programma.