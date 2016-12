Vanderhaeghe ziet verdediger uitvallen en moet aanpassen

Foto: © Photonews

Brecht Capon zit niet bij de selectie en wordt op de rechtsachter vervangen door Vandendriessche. Daardoor komt ook El Ghanassy in het team. Dimata moet op links beginnen, terwijl Cyriac in de spits staat.

Het zit daarboven nog steeds allemaal op een zakdoek. De strijd om play-off 1 is nog lang niet gestreden, maar Oostende kan bij winst wel met een heel gerust gemoed de winterstop intrekken. Anderlecht en Charleroi spelen tegen elkaar en ook de andere concurrenten kunnen punten verliezen.

Vanderhaeghe moet het wel doen zonder Fernando Canesin en Marusic, die geblesseerd zijn. In zijn plaats komt Cyriac in de ploeg, toch ook geen zware verzwakking. Eupen heeft dan weer een hele rits geblesseerden. Doelman Van Crombrugge is nog een tijdje out en in zijn plaats speelt de niet altijd zekere Babacar Niasse. Ook Jeffren, Taulemesse en Ocansey zijn er nog steeds niet bij.

