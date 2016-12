Teodorzyk overladen met lof na 16 competitiegoals in 2016: "Een échte killer, zó dankbaar en ik ben zeker zeker dat hij blijft"

Foto: © photonews

Een zwakke eerste helft, een nog minder begin van de tweede. En toch ging Anderlecht maandag met drie punten aan de haal bij Sporting Charleroi. Met dank aan Lukasz Teodocrzyk.

De Pool opende zijn parcours bij paars-wit op 7 augustus met een goal tegen KV Kortrijk, en sloot 2016 af met zijn zestiende uit bij Charleroi. "Hij is zó bepalend voor ons", besefte Bram Nuytinck na afloop. "Als spits moet hij scherp blijven voor die ene kans. Daar was zijn doelpunt vandaag een prachtig voorbeeld van."

Niet in de match, maar toch weer scoren... - Leander Dendoncker

"Hij zat vandaag niet echt in de match, maar het belangrijkste voor een spits blijft scoren. Dat heeft hij vandaag toch maar weer mooi gedaan", pikte Leander Dendoncker in. "We zijn hem enorm dankbaar." Sofiane Hanni was dan weer wat blij met de extra assist. "Mijn vijfde? Ik denk dat ik al aan zes zit. (lacht) Teo is gewoon een echte killer."

Hij heeft nog een contract bij Anderlecht en voelt zich hier goed - René Weiler

Ook coach René Weiler stak zijn lof niet weg voor de man die Anderlecht al meermaals van puntenverlies behoedde. "Alle weken laat hij zien dat hij een echte killer is", besloot de Zwitserse coach. "Of Teo ook blijft? Hij heeft nog een contract lopen bij Anderlecht en voelt zich ook goed. Hij heeft hier doelen te realiseren. Ik ben dan ook zeker dat hij zal blijven."