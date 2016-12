Preud'homme tevreden, maar: "Ik hoop dat dit een wake-up call is voor mijn spelers"

Een vreemde wedstrijd om het jaar mee af te sluiten, daar was ook Michel Preud'homme het mee eens. De oefenmeester van Club Brugge was best tevreden met de drie punten, maar toch zal het in 2017 af en toe beter moeten, wil blauw-zwart zich op opvolgen als landskampioen.

“Dit is een rare wedstrijd om te analyseren”, stak Preud’homme na afloop van de partij van wal. “De eerste helft waren we aanvallend goed en kregen we veel kansen. Verdedigend was het niét goed. Iedere tegenaanval van Moeskroen kon gevaar opleveren. Het evenwicht in het team was zoek.”

De trainer van Club zag nog enkele problemen. “We brachten niet voldoende variatie in ons spel. Zowat al onze aanvallen gingen over links. De rechterkant gebruikten we amper. Na de pauze moesten we iets rechtzetten en hadden we geluk dat Moeskroen de 0-2 liet liggen.”

Wake-up call

Waarna het besluit volgde. “We zijn blij met deze overwinning. Maar… Ik hoop dat dit voor mijn spelers ook een wake-up call is. We mogen niet denken dat we zomaar wedstrijden kunnen winnen. We zullen in 2017 nog vaak moeten vechten om punten te pakken.”