VIDEO: Mkhitaryan met schorpioentrap voor doelpunt van het jaar?

Foto: © Photonews

Manchester United won 3-1 van Sunderland, en het was vooral het doelpunt van Henrik Mkhitaryan dat de wereld rondging. Het werd al meteen de goal van het jaar genoemd, dus dat wilden we u uiteraard niet ontnemen.

De 3-0 van Mkhitaryan, zijn tweede van het seizoen, was er een van ongekende schoonheid (zo mooi dat hij zelfs een stukje offside mocht staan). Ibrahimovic lanceerde een voorzet die Armeniër met de hak binnenwerkte. (zie video)

Mkhitaryan with an amazing Scorpion Kick goal! Goal of the season? 🔥 pic.twitter.com/zKlridRt3V — Futbol Agent (@Futbol_Agent_) 26 december 2016

Henrik Mkhitaryan was bij Borussia Dortmund een van de absolute sterren, en zelfs een van de meest onderschatte aanvallende middenvelders in Europa. Onder Mourinho gaat het helaas voor hem iets moeilijker, ook vandaag mocht hij enkel het laatste halfuur spelen.

Maar deze goal was ook Mourinho niet ontgaan: "Het was prachtig. Spijtig dat het de derde goal van de match was, en niet de beslissende om de match te winnen, want dat zou in de geschiedenisboeken van Manchester United gaan."