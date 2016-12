Olivier Deschacht uit het niets weer opgevist met kerst, René Weiler heeft duidelijke mening over zijn relatie met de Anderlecht-routinier

Foto: © photonews

RSC Anderlecht bracht op tweede kerstdag de altijd moeilijke trip naar Charleroi tot een goed einde. Opvallende aanwezige op de bezoekersbank was Olivier Deschacht.

De 35-jarige routinier heeft er een bewogen tweede deel van 2016 opzitten. Zijn eerste competitieminuten maakte hij wegens een blessure pas op 21 augustus uit bij Eupen. Nadien dook zijn naam op in een onderzoek naar het gokgedrag van voetballers, en verdween hij wegens lekken naar de media voor enige tijd uit de paars-witte selectie.

De terugkeer van Deschacht op het wedstrijdblad was dan ook opvallend, maar coach René Weiler beantwoordde het thema met een duidelijke repliek. "Deschacht zat in de kern voor zijn ervaring. Of dit een signaal was dat ik de strijdbijl wilde begraven? Ik heb nooit een conflict gehad met Deschacht."

Geen Badji

Verder ging de Zwitserse T1 kort in op de afwezigheid van Stéphane Badji, die twee weken geleden nog een ongelukkige partij speelde tegen Club Brugge. "Hij was geblesseerd en onvoldoende fit om te spelen."