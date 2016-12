Schrijvers tevreden: "Lokeren, die waren niet gevaarlijk?"

Foto: © photonews

In het uiteraard beladen streekduel tussen Sporting Lokeren en Waasland-Beveren kregen we veel strijd, maar weinig kwaliteit te zien. Siebe Schrijvers ging daar achteraf volledig akkoord, maar vond dat Waasland-Beveren meer verdiende.

"Je weet dat er gevochten moet worden in een derby en dat het dan moeilijk is om te voetballen", aldus Siebe Schrijvers na de partij. "Toch hebben wij de grootste kansen gecreëerd. Lokeren kon eigenlijk niet gevaarlijk worden, ook al hadden ze het meeste balbezit."

Dat opstootje? Dat hoort erbij -Siebe Schrijvers

Toch waren de spelers én supporters van Waasland-Beveren heel tevreden met het gelijkspel. "We hebben er hard voor gevochten en kunnen met een goed gevoel de vakantie in. Het is ons ook wel gegund."

"Eigenlijk moet je een derby winnen, maar dit punt is belangrijk. Dat opstootje? Dat is ook eigen aan een derby, het hoort erbij. Al bij al vond ik het een faire wedstrijd, ik heb wel wat meer meegemaakt in derby's", sloot de aanvaller af.