KV Oostende neemt beslissing over Proto en het is geen leuke

KV Oostende moet tijdens de wintermercato op zoek naar een doelman. Silvio Proto is nog niet voldoende hersteld en gaat niet mee op stage naar Spanje.

Dat hij niet meegaat op stage betekent ook dat hij in januari niet klaar zal zijn om te spelen. Omdat Didier Ovono dan ook naar de Africa Cup is met Gabon betekent ook dat er een nieuwe doelman zal moeten komen. En eentje die direct klaar is om te spelen, want Jean Chopin - de derde doelman - is niet klaar voor het grote werk.

Proto revalideert verder in België met Lieven Maesschalck. De doelman scheurde de achterste kruisband van zijn knie en probeert fit te geraken zonder operatie. Hij loopt echter nog steeds met een brace rond. "Ik zie hem af en toe, maar hij werkt hard individueel", was alles wat Yves Vanderhaeghe erover kon zeggen.