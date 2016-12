Sterrencollectief Futsal Besiktas opnieuw in de prijzen op Soccer Trophy

In Park Spoor Noord in Antwerpen is de Soccer Trophy van start gegaan. En dat werd meteen een erg leuke én spannende dag. Ook het vrouwentoernooi stond op het programma, met daar een al bij al verwachte winnaar.

Het concept van de Soccer Trophy is bekend. Een leuke competitie indoorvoetbal op kunstgras en mét boarding. En dus ook voor de vrouwen. KV Mechelen tekende present met twee teams, ook Kontich vaardigde een ploegje af onder het motto 'Swing'.

Maar tegen Futsal Besiktas - met Red Flames Justien Odeurs als een van de drijvende krachten - viel ook anno 2016 weinig te beginnen. Ze dartelden door de groepsfase en ook in de finale hadden ze niet al te veel moeite om een dapper Kontich opzij te schuiven.

Door de 3-0 overwinning mocht het team de titel verlengen. En zeggen dat er door verschillende omstandigheden nog enkele Flames (Jana Coryn en Silke Demeyere onder meer) niet bij waren, zoals vorig jaar.