Coach heeft duidelijke hint voor Defour: "Steven is geen kind meer, hij moet er mee omgaan"

Foto: © photonews

Steven Defour heeft nog geen volledige match gespeeld bij Burnley en werd al een paar keer op de bank gelaten de laatste weken. Dat wekte zijn wrevel op, maar zijn coach, Sean Dyche, is daar zelfs blij om.

Dyche wil Defour immers prikkelen. "Mijn spelers moeten ontgoocheld zijn, want ze willen allemaal spelen. Steven is geen kind meer. Hij is een goeie speler, maar hij moet zich nog aanpassen aan de Premier League en doet daar alles aan. Hij moet ontgoocheld zijn dat hij niet speelt. Als trainer wil je hongerige spelers in je team, zonder twijfel. Het is een dunne lijn, maar ik heb er niets op tegen dat mijn spelers hun deceptie delen. Zolang ze zich maar respectvol blijven opstellen. Dat is de sleutel", zegt hij in HLN.

Het is dan ook nog niet tot een clash gekomen tussen de twee. "Een coach wil een gezonder balans tussen spelers die ten allen koste op het veld willen staan en zij die professioneel aanvaarden waarom ze er niet bij zijn. Soms zorgt dat voor vonken, maar bij Steven is dat nog niet het geval. Hij is een volwassen gast en gaat goed met zijn situatie om."

"Ik meen het. Hij is goed bevriend met Kevin De Bruyne en kijk naar hem nu. Hij was al heel goed vorig seizoen, maar ik denk dat hij nog een stap heeft gezet. Hij heeft zich helemaal aangepast aan de Premier League en de spelers rondom hem. Dit is niet de makkelijkste competitie om binnen te wandelen en meteen je stempel te drukken."