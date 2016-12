STVV wil shoppen bij AA Gent: Schoofs naar Stayen?

Foto: © Photonews

STVV knokte zich na een goede periode naar de twaalfde plaats in het klassement, maar toch slapen ze in Sint-Truiden nog niet op beide oren. In januari mag er versterking naar Stayen komen, en wie komt die versterking wel uit Gent.

Zo zou STVV wel wat zien in een samenwerking met Lucas Schoofs (19). Lucas dus, en niet gewezen STVV-kapitein Rob Schoofs. Die laatste kwam dit seizoen al geregeld in actie, terwijl zijn iets jongere naamgenoot nog geen minuten sprokkelde in de Jupiler Pro League.

Lucas Schoofs werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Lommel United, waar hij titularis was. Bij Gent heeft hij niet meteen uitzicht op speelminuten en een vertrek in januari is dan ook niet uitgesloten. STVV zou de middenvelder graag overnemen, mogelijk zelfs definitief. En zo speelt er binnenkort mogelijk weer een Schoofs op Stayen.