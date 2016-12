Massaal gevecht breekt uit in Mexicaanse titelmatch met vijf rode kaarten

In Mexico hebben ze met Kerstmis geen reclame gemaakt voor het voetbal. Tigres en Club America speelden om de titel in de Liga MX. In spannende verlengingen ontaarde de wedstrijd compleet, uiteindelijk speelden ze zelfs met negen tegen acht.

Tigres en Club America speelden op Kerstdag (afgelopen nacht in onze tijd) de terugwedstrijd om te beslissen wie er kampioen van Mexico werd. Tigres pakte rood net voor affluiten en door de 0-0-stand ging het naar verleningen. Alvarez bracht Club America na vijf minuten op voorsprong, pakte na die goal nog rood door een zware fout en dat konden ze bij de thuisploeg niet verkroppen. Spelers en staff gingen massaal met elkaar in de clinch, de scheidsrechter verloor helemaal de controle en gaf nog drie rode kaarten.

In de 118e minuut kon Tigres toch nog gelijkmaken en het won zelfs de penalty's. Zo werden ze op verwerpelijke wijze kampioen van Mexico.

Hier ziet u beelden van het gevecht tijdens de wedstrijd: