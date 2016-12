Transfergeruchten 26/12: Courtois, Kalinic, Schoofs, Vetokele, Chevalier, Mata, Witsel...

Foto: © Photonews

Vanaf 1 januari barst het transfergeweld opnieuw los. In de eerste maand van het volgende jaar krijgen de clubs de tijd om bij te sturen waar nodig en versterking in huis te halen. In Europa worden de verlanglijstjes van onder het stof gehaald en wij zetten de belangrijkste geruchten op een rijtje.

KAA Gent lijkt zijn nieuwe doelman beet te hebben. Volgens Het Laatste Nieuws komt Lovre Kalinic met zekerheid naar de Ghelamco Arena. Lees er hier meer over.

Chelsea is op zoek naar een vervanger voor Thibaut Courtois . Mogelijk halen The Blues een keeper weg bij een concurrent. Kom er hier meer over te weten.

Lucas Schoofs zet zijn carrière mogelijk verder bij STVV. De Limburgers willen de jonge middenvelder weghalen bij KAA Gent.