Geen Verdier, wel deze 22 aan de Gaverbeek!

Foto: © photonews

Zulte Waregem is goed aan het seizoen begonnen. Meer zelfs: het staat na 20 speeldagen nog steeds knap tweede. Met dank ook aan een hecht team. Zowel op als naast het veld.

Deze week kwam uit dat Anderlecht aan de groepssfeer werkt door middel van WhatsApp. Maar daarmee zijn ze lang niet de eerste ploeg, want bij Essevee is dat ook al een tijdje de manier van converseren tussen de spelers. Zowel voor praktische zaken als voor een mopje hier of daar.

Na thuiswedstrijden hebben de spelers vaak verplichtingen in diverse delen van het stadion, maar ook na uitwedstrijden blijft de groep soms al eens samen - zoals het ook deed in de grote dagen van het bijna-kampioenenjaar. Het moge duidelijk zijn: een hecht team naast het veld.

En dat heeft zijn repercussies op het veld, waar ook voor elkaar flink wat meters wordt gelopen. "Zulte Waregem speelde in de tweede helft 45 minuten op de eigen speelhelft. En toch gaven ze nauwelijks iets weg. Dat is een hecht team, met veel ervaring die ze uit zichzelf halen", was ook Gert Verheyen onder de indruk.

"Timothy Derijck is het lichtpunt en de bezieler in dat systeem. Ze doen het echt wel goed dit seizoen en de organisatie staat er." Iets wat ook Francky Dury erg gelukkig stemt, want vorig jaar was vooral op verdedigend vlak een moeilijke jaargang voor Zulte Waregem. "Het resultaat was echt wel heilig tegen Genk. We hebben te weinig gebracht offensief, maar defensief stonden we er. We hebben niks weggegeven." Essevee moet het wel zonder Marrone doen, die sukkelt met de adductoren. Coopman is ziek.

En wat dan te zeggen van KV Mechelen? Ook een hecht team én bovendien erg goed bezig momenteel. 12 op 12 in zijn voorbije vier wedstrijden én zelfs in de top-6. Kunnen ze dat ook aan de Gaverbeek volhouden? Het zal wel nog steeds zonder De Witte en Chen moeten gebeuren.

Toch stond er de voorbije weken wel degelijk een verdediging. Zo hield Malinwa de voorbije zes speeldagen niet minder dan vijf keer de nul. Ook dat is een sterke statistiek. De heenwedstrijd Achter de Kazerne werd na een spektakelpartij 2-3 voor Essevee.

