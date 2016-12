Wie volgt Maes op? Houben licht al tipje van de sluier op: "Hij heeft kwaliteiten, het is vanzelfsprekend dat hij één van de kandidaten is"

KRC Genk moet de komende dagen op zoek naar een nieuwe trainer. Peter Maes werd op de keien gezet en de geruchtenmolen kan dan ook op gang komen. Eén van de coaches die in verband wordt gebracht met Genk, is Besnik Hasi.

De ex-trainer van RSC Anderlecht kwam tijdens zijn spelerscarrière nog uit voor Genk. Het is niet duidelijk hoe concreet de piste-Hasi is, maar voorzitter Herbert Houben sluit niets uit.

Met nieuwe coach op winterstage

"We willen op 5 januari met een nieuwe coach op winterstage te vertrekken. Er zijn kandidaat-trainers, de komende dagen zal de beslissing vallen”, klinkt het in een gesprek met Sporza.

“Besnik Hasi? Ik begrijp dat die geciteerd wordt, dat is het werk van journalisten. Hij is een man van hier en heeft kwaliteiten, het is vanzelfsprekend dat hij één van de kandidaten is."