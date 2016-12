Spelers Oostende zullen het geweten hebben: "Niemand moet een grote mond opzetten na zo'n prestatie"

Wat KV Oostende in de eerste helft liet zien, was het zwakste wat er dit seizoen al te bekijken was in de Versluys Arena. Yves Vanderhaeghe foeterde dat het geen naam had, maar zelfs duizend wegwerpgebaren konden zijn ploeg niet tot betere prestaties drijven.

Vanderhaeghe kon het na de match nog maar amper geloven. "Misschien had iedereen gedacht dat we hier vlotjes gingen winnen. Ik had er ook wel een goed oog in hoor, maar dan begin je de match eigenlijk met een achterstand", zei hij over de wel heel snelle achterstand. "Misschien hebben we in het verleden wel veel heel mooie aanvallen laten zien, maar toch niet in die eerste helft. Eupen moest amper verdedigen. Mijn spelers waren nog niet wakker om 14u30."

En hij wees zijn spelers tijdens de rust op hun plichten, maar na een minuut was het dan weer raak voor Eupen. "Dat heeft ons de nek omgedaan. Er is drie keer een speler van Eupen helemaal alleen voor mijn keeper gekomen. Zo kan je geen wedstrijden winnen. Dan denk je dat je de laatste weken progressie hebt gemaakt op het vlak van métier, concentratie, volwassenheid... En dan krijg je zoiets", zuchtte Vanderhaeghe.

En daarmee staat ook iedereen weer met de voeten op de grond. "Ze gaan geen reden hebben om te zweven. Als er iemand met de vinger naar een ander wil wijzen, slaapt hij daar beter een nachtje over... Er was niemand goed die eerste helft. Niemand moet na zo'n prestatie een grote mond opzetten. De laatste twintig minuten ging het dan wel beter, maar dan konden we niet afwerken."

En dan denk je al gauw dat er iets te zwaar gefeest is tijdens het weekend. "Nee, dat denk ik niet. We hebben ze zaterdag zelfs nog moeten intomen. Ze zijn er professioneel mee bezig. Ik denk dat het vooral een mentaliteitsprobleem was."