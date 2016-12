'Als Zlatan een sneeuwengel maakt, krijgt de sneeuw het koud'

Foto: © photonews

Zlatan Ibrahimovic hielp Manchester United aan de winst tegen Sunderland met een doelpunt. Misschien had het te maken met de eigenaardige manier waarop hij Kerstmis vierde in Zweden.

Een witte Kerst hadden ze wel in Zweden, en Zlatan keerde net terug naar zijn vaderland om er de feestdagen door te brengen. Daar wou hij tonen dat de koude hem niets doet. Op zijn Instagram deelde hij een filmpje waarin hij in de sneeuw rolt en zelfs sit-ups begint te doen, met daarbij de bekende lijfspreuk 'Dare to Zlatan'.

Na de wedstrijd op Boxing Day reageerde hij bij de Engelse pers met een dosis humor op zijn goal. "Op weg naar de goal werd het wat koud, dus ik moest wel afwerken om warm te krijgen."