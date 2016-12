Essevee opnieuw bestolen? Klassereacties uit beide kampen na de wedstrijd

Het sleutelmoment in de wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Mechelen? Dat was toen Essevee geen strafschop kreeg na handspel van Rits in de grote rechthoek op een schot van De fauw. De reacties na de wedstrijd waren opvallend.

Bij KV Mechelen was er duidelijkheid: het was geen strafschop. "De bal komt wel tegen mijn hand", aldus Mats Rits eerlijk. "Maar ik denk dat ik mijn hand voor mijn gezicht had én het was aangeschoten bal."

Een mening die ook Uros Vitas was aangedaan: "Het was misschien wel handspel, maar moet je voor zoiets een strafschop fluiten? Dat denk ik dan weer niet."

Andere meningen aan de andere kant van het spectrum? Welnee: "Ik denk niet dat we vandaag op veel meer aanspraak konden maken dan een 0-0 gelijkspel", vond Timothy Derijck.

"Of het handspel was? Ja, dat misschien wel. Maar we moeten niet opnieuw over bestolen spreken. De voorbije weken was de arbitrage misschien vooral in ons nadeel, maar misschien is het dan in 2017 wel weer anders."