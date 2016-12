Bijzonder beelden! Woelwater Anthony Knockaert (ex-Standard) laat gevoelige kant zien met straf eerbetoon aan overleden vader

Foto: © photonews

De naam van Anthony Knockaert doet ongetwijfeld nog wel een belletje rinkelen. Het Franse woelwater verliet vorige winter na enkele maanden alweer Standard.

De aanvallende middenvelder lag meer dan eens in de clinch met zijn medemaats, trainer of de scheidsrechter, maar hij liet zien dat hij ook een aardig stukje kon voetballen.

En dat doet hij ook over het Kanaal bij de Engelse tweedeklasser Brighton. De nummer 2 uit de Championship is in een harde strijd verwikkeld met Newcastle United om de titel.

Achtste goal dit seizoen

Tegen Queens Park Rangers scoorde Knockaert al zijn achtste treffer van het seizoen, en die ging gepaard met heel wat emotie. Na zijn doelpunt toonde de Fransman een foto van zijn pas overleden vader