Jacobs kent nieuwe Genk-coach: "Ik kan over hem geen verkeerd woord zeggen"

Het was toch wel iets of wat verrassend, de aanstelling van Albert Stuivenberg als nieuwe hoofdtrainer van KRC Genk. De Nederlander was al eens heel even aan de slag bij RWDM en werkte daar samen met Ariël Jacobs.

De enige ervaring die Stuivenberg heeft in de Belgische voetbalcompetitie, is het seizoen dat hij assistent-coach van Jacobs bij RWDM was. "Ik heb er alleen maar goeie herinneringen aan. Ik kan over hem geen verkeerd woord zeggen", laat Ariël Jacobs weten bij Radio 1.

Ook al kwam het nieuws als een totale verrasing voor Jacobs. "Ik had dit nieuws wel helemaal niet verwacht. Maar ik denk dat het moment gekomen is om de stap te zetten. Hij heeft zeker de gezonde basis. Hij is heel gedreven en is een harde werker. Nu moet hij al zijn ervaring bij de jeugd en bij van Gaal vertalen naar zijn job als hoofdcoach."

Is play-off 1 nog een mogelijkheid voor Genk? "Je komt bijna uit een verloren positie en je hebt meer te verliezen dan te winnen", aldus Jacobs. "Ik zou ook Peter Maes tekortdoen door te zeggen dat het alleen maar beter kan gaan."

Voeling met play-off 1 behouden

"Albert moet het geluk hebben dat de eerste wedstrijden meevallen, waardoor hij voeling met Play-off I blijft behouden. Anders moet hij zich focussen op Europa en de beker", besluit Jacobs.