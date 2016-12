Kortrijk op de dool na 6e (!) nederlaag op rij: "Opgelucht dat het winterstop is"

Kortrijk leed tegen KVC Westerlo een zesde nederlaag op rij. T1 Bart Van Lancker is blij dat de winterstop begint, want zo wordt een moeilijke periode afgesloten.

"Een nieuwe nederlaag voor ons", opent Bart Van Lancker. "We waren naar hier gekomen met goede intenties. We probeerden de eerste helft tegen Oostende opnieuw na te doen. We waren minstens even goed en zelfs beter dan tegen Oostende. In de eerste helft verdienden we iets meer, maar we hebben niets meer gekregen."

"In de tweede helft waren we onvoldoende dominant om het verschil te maken" - Bart Van Lancker

En dat is natuurlijk de logica van voetbal. "Als je niet scoort, dan heb je een probleem. Zeker met het doelpunt voor de rust waren we teleurgesteld. In de tweede helft waren we onvoldoende dominant om tegen Westerlo het verschil te maken. Het was een herhaling van de match van vorige week. Een goede eerste helft, een mindere tweede."

Van Lancker is zeker niet ontevreden dat er nu een moment van rust volgt. "Eigenlijk zijn we opgelucht dat het winterstop is. Deze periode kon niet snel genoeg voorbij zijn. We hebben veel fouten gemaakt, dus we zijn blij dat we even rust kunnen nemen", besluit de Kortrijk-coach.