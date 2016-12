Kortrijk-middenvelder niet zeker van verlengd verblijf: "Kan zijn dat ik mijn laatste match gespeeld heb"

Foto: © photonews

Birger Verstraete baalde maandag na de zware 4-1 nederlaag op het veld van (ex-)rode lantaarn Westerlo. De middenvelder gaf na de match toe dat hij nog niet zeker is van een verlengd verblijf in het Guldensporenstadion.

"We pakken veel te veel goals en maken onze kansen niet af", opent de Kortrijk-middenvelder. "De hoeveelste match is het al dat we vier goals pakken? Dat is te veel. Ik ben enorm teleurgesteld – weeral – met dit resultaat. De supporters zijn meer dan terecht gefrustreerd. Het is al weken dat ze dit moeten aanzien."

Nu volgt er een rustperiode met de winterstop. "Ik ben wel 'content' dat het winterstop is. Een weekje niet nadenken over voetbal kan misschien wel deugd doen. Als we zo blijven spelen, zal het na de winterstop ook nog moeilijk worden", aldus Verstraete.

"Er zijn enkele pistes in het binnenland en enkele mooie aanbiedingen uit het buitenland"

Maar het is niet zeker of Verstraete na de winterstop nog bij de Kerels zal spelen. "Kortrijk weet ook wel dat er enkele ploegen concreet zijn. Het kan zijn dat ik mijn laatste match gespeeld heb. Maar we zullen nog wel zien wat er gebeurt. Er zijn enkele pistes in het binnenland en enkele mooie aanbiedingen uit het buitenland. Maar iedereen moet er beter van worden."