'Club Brugge zet weer in op een Colombiaan, deze keer zelfs een international'

Foto: © Photonews

Club Brugge kende de jongste jaren succes met transfers in Colombia. Zo draaiden de komst van Carlos Bacca en nu ook José Izquierdo uit op voltreffers. Dat succesrecept wil blauw-zwart behouden.

In Colombia maakt men gewag van Brugse interesse in Helibelton Palacios, een 23-jarige rechtsback die momenteel voor Deportivo Cali en daar al jaren een sterkhouder is.

Voor wie afgelopen zomer het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen van nabij volgde, zal de naam Palacios wel een belletje doen rinkelen. Daar was hij namelijk basispion in de U23 ploeg van Colombia. Ook voor de hoofdmacht van Los Cafeteros speelde hij al interlands.